«Спартак» — «Ростов»: когда матч 11-го тура РПЛ, во сколько начало, кто фаворит

В субботу, 5 октября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.68, что приблизительно равно 59% вероятности. Победа «Ростова» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.30 — это всего 18% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 4.20.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча Российской Премьер-Лиги получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу хозяев.

Можно считать, что «Спартак» отмазался за два прошлых неудачных дерби. Сперва клуб упустил победу над «Динамо» (2:2), хотя играл в большинстве, а затем в близкой к беспомощной форме отдал все три очка «Локомотиву» (1:3). Из-за череды неудач пришлось опуститься на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Зато в Кубке России дела у красно-белых заметно лучше. На днях они на выезде обыграли московское «Динамо» со счётом 3:2, хотя к 83-й минуте горели со счётом 1:2. Одними из героев стали вышедшие на замену Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе. Теперь в кармане 12 очков и гарантированное первое место группы А. Хорошо!

В отличие от «Спартака», «Ростов», вероятно, находится в не лучшем расположении духа. Дело в том, что команда Валерия Карпина регрессирует по части результатов. Если проиграть сегодняшнему «Краснодару» (0:2) не зазорно, то с дебютантами — махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Акроном» (0:2) — надо было справляться.

Кроме того, в последнем матче в Кубке России ростовчане упустили победу над не самыми стабильными «Химками». Вели к 81-й минуте со счётом 2:0, в итоге пропустили дважды, а в послематчевой серии пенальти были менее точны — 7:8. На положение в группе это не повлияло, но осадок наверняка остался неприятный.