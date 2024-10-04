«Наполи» — «Комо»: во сколько начало матча Серии А, ставки и коэффициенты букмекеров

4 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Комо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.46. Успех «Комо» оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Аналитики считают, что матч «Наполи» — «Комо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Антонио Конте ведёт «Наполи» верным курсом. После шести туров Серии А клуб расположился на первой строчке в турнирной таблице. Трижды выигравший чемпионат Италии во главе «Ювентуса» специалист не торопит события. Он считает данный промежуточный результат лишь началом реконструкции.

«Комо» способен доставить неаполитанцам неприятности. Команду возглавляет бывший легендарный футболист Сеск Фабрегас. В подспорье у него не только перспективная молодёжь, но и имеющие приличный опыт выступлений в элитных дивизионах футболисты, в частности Андреа Белотти, Альберто Морено и Серхи Роберто.

Старт «Комо» в чемпионате Италии получился не самым успешным. Он уступил «Ювентусу» (0:3) и «Удинезе» (0:1), а также сыграл вничью с «Кальяри» (1:1) и претерпевшей кучу перемен «Болоньей» (2:2). После этого подопечные Фабрегаса победили «Аталанту» (3:2) и «Верону» (3:2).