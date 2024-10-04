В Минфине допустили, что букмекеры будут отчислять деньги на социальную рекламу

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал об инициативе, согласно которой букмекеры в будущем могут направлять средства на финансирование социальной рекламы.

«Как мы это видим? Возможно, в будущем небольшую часть отчислений, которые букмекеры делают в бюджет, или от увеличивающихся отчислений направлять на социальную рекламу и направлять на информирование граждан. Как противовес тому, что есть социальная проблематика в азартных играх. Помимо того, что это индустрия развлечений, есть ещё социальное управление», — приводит слова Чебескова «РБ Спорт».

Также Секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов во время пленарного заседания на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил, что в скором будущем целевые отчисления букмекеров на спорт могут быть повышены.