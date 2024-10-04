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ЕРАИ объявил о запуске единого центра ответственной игры «Стопигра»

ЕРАИ объявил о запуске единого центра ответственной игры «Стопигра»
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На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) объявил о запуске единого центра ответственной игры «Стопигра».

Что это такое? Новый сервис поможет игрокам выявить игровую зависимость и представит способы борьбы с ней за счёт инструментов контроля и рекомендаций.

«Мы уверены, что азартные игры должны оставаться развлечением, а не способом заработать. Если вы чувствуете, что ставки наносят вред профессиональной или личной жизни, — возьмите паузу. Если проблема коснулась ваших близких, не оставайтесь в стороне. Вместе мы можем помочь тем, кто столкнулся с зависимостью», — говорится на сайте проекта.

Сейчас пользователям предлагают пройти тест, который поможет определить, есть ли у игрока зависимость. Вскоре к инструментам сервиса добавится бесплатная горячая линия с профессиональными психологами.

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