На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) объявил о запуске единого центра ответственной игры «Стопигра».

Что это такое? Новый сервис поможет игрокам выявить игровую зависимость и представит способы борьбы с ней за счёт инструментов контроля и рекомендаций.

«Мы уверены, что азартные игры должны оставаться развлечением, а не способом заработать. Если вы чувствуете, что ставки наносят вред профессиональной или личной жизни, — возьмите паузу. Если проблема коснулась ваших близких, не оставайтесь в стороне. Вместе мы можем помочь тем, кто столкнулся с зависимостью», — говорится на сайте проекта.

Сейчас пользователям предлагают пройти тест, который поможет определить, есть ли у игрока зависимость. Вскоре к инструментам сервиса добавится бесплатная горячая линия с профессиональными психологами.