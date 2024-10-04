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ЕЦУПИС спрогнозировал рост рынка онлайн-ставок в России на 2025 год

ЕЦУПИС спрогнозировал рост рынка онлайн-ставок в России на 2025 год
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1-2 октября в Москве прошёл форум «Азартные игры: отчисления на спорт». В рамках мероприятия, организованного Министерством спорта Российской Федерации и публично-правовой компанией «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), состоялся ряд дискуссий представителей власти, руководителей букмекерских компаний и спортивных структур, экспертов и журналистов.

В рамках форума коммерческий директор ЕЦУПИС Артём Сычёв дал прогноз на рост рынка онлайн-ставок в России на 2025 год.

«Мы считаем, что в 2025 году рынок вырастет на 30%», – заявил Сычёв. Он также добавил, что последние два года рынок рос на 40% год к году, 2024 год не должен стать исключением.

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