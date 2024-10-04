Средний размер депозита российского игрока на ставках — 2711 рублей

На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» в Москве 1-2 октября Единый ЦУПИС представил данные по транзакциям в пользу букмекерских компаний за последний год.

Средний размер депозита на сайт букмекерской конторы составил 2711 рублей. Средний размер вывода со счёта букмекера – 9345 рублей. Самая распространённая сумма пополнения счёта в букмекерской компании у россиян составляет 1000 рублей.

По данным организации, примерно 364 тыс. пользователей совершают от шести до 25 транзакций в месяц. Эта доля игроков приносит чуть больше 75% от оборота по транзакциям.

В платёжных методах в ЕЦУПИС отметили выросшую до 40% в сравнении с прошлым годом долю транзакций через Систему быстрых платежей (СБП).