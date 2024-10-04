«Зенит» — «Оренбург»: букмекеры оценили шансы команд

5 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург». Начало игры — в 16:30 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.32, это примерно 75% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1320 рублей.

Успех оренбуржцев оценён в 10.5 (9%). Ставки на ничью принимаются за 6.10 (16%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол в исполнении «Оренбурга» доступен с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.