Назван самый вероятный счёт матча «Зенит» — «Оренбург»

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5 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург». Начало игры — в 16:30 мск.

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: поставить на победу подопечных Сергея Семака можно с коэффициентом 1.32, это примерно 75% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1320 рублей.

Успех оренбуржцев оценён в 10.5 (9%). Ставки на ничью принимаются за 6.10 (16%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Поставить на «обе команды забьют» предлагается за 2.12.

Самый вероятный результат — 2:0 в пользу «Зенита» (5.90). Победа сине-бело-голубых 1:0 идёт за 7.10, на точный счёт 3:0 выставлен коэффициент 7.40.

Чуть ниже оценены вероятности счёта 4:0 в пользу «Зенита» (7.70) и победы хозяев 2:1 (8.40).