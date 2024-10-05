«Зенит» — «Оренбург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург».

Ставка: «Зенит» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.86.

В турнирной таблице положение у петербуржцев неприятное. Уступив в матче последнего тура «Краснодару» (0:2), они спустились на третью строчку. Необходимо исправлять положение. Для этого у Сергея Семака есть практически безграничные возможности.

Главный туз в рукаве 48-летнего специалиста — Вендел. В 13 встречах во всех турнирах он отдал целых 11 результативных передач и забил два гола. Видение поля и ювелирные пасы техничного бразильского полузащитника вызывают восторг. Его качества могут сыграть ключевую роль в грядущем матче.

«Оренбург» весьма непредсказуем. Тем более теперь, после отставки Давида Деограсии. Испанский специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Сине-белые потерпели поражения во всех пяти играх в Кубке России, а их безвыигрышная серия в РПЛ насчитывает девять встреч.

У «Оренбурга» наблюдаются очень большие проблемы оборонительного плана. Даже во встрече последнего тура первенства с испытывающим серьёзные трудности с созданием голевых моментов «Пари НН» сине-белые пропустили два мяча и в итоге потерпели поражение со счётом 1:2.

Всего в 15 матчах «Оренбург» пропустил 29 мячей. В обороне у него проходной двор. «Зенит» во всех турнирах забил 38 голов. Поставить на его победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Для петербуржцев такие оренбуржцы видятся очень лёгкой добычей. У Сергея Семака масса вариантов усилить игру команды заменами по ходу встречи. Он может смело выделить время нечасто получающим практику футболистам. На результате это отразиться не должно.