«Акрон» — «Пари НН»: эксперты назвали фаворита матча

5 октября в Самаре состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Пари НН». Начало игры — в 14:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают явными фаворитами подопечных Заура Тедеева: поставить на победу тольяттинцев можно с коэффициентом 1.93. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1930 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Акрон» — «Пари НН» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.

Если забьют тольяттинцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении нижегородцев доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.80.