«Акрон» — «Пари НН»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Акрон» — «Пари НН».

Ставка: «Акрон» победит за 1.93.

Дзюба отлично вписался в тактику Заура Тедеева. «Акрон» — молодая команда, которой не хватало такого опытного нападающего, хорошо ориентирующегося у чужих ворот и имеющего преимущество на втором этаже. В заявку на встречу 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России Тедеев решил Дзюбу не включать. Логично.

В предстоящем матче результативная серия Дзюбы имеет все шансы продлиться. «Пари НН» переживает трудные времена. Подопечные Саши Илича выиграли только 3 из 15 матчей и один раз сыграли вничью. За этот период они забили 12 голов, а пропустили 29.

После поражения от ЦСКА (0:2) в Кубке России сербский тренер сказал, что в этот раз просто не повезло. Стоит отметить, что все хорошие результаты были добыты его подопечными далеко не без удачи. Соперники смотрелись лучше.

Есть вопросы к руководству клуба. Почему оно толком не усилило состав, пока было открыто трансферное окно? Почему не прибегает к смене тренера, несмотря на то что команда показывает невзрачный футбол, вызывающий уныние у многих болельщиков? Предпосылок к улучшению ситуации не наблюдается.

Нижегородцы лишились шансов на выход в плей-офф Кубка России и рискуют закончить сезон в самом низу турнирной таблицы первенства. Пока что они располагаются на 11-й строчке.

Заключить пари на победу «Акрона» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Тольяттинцы показывают гораздо более смелую, интересную и вариативную игру, нежели нижегородцы. Поддержка трибун должна помочь им набрать важные три очка.

Восстановивший запасы энергии Артём Дзюба доставит хлопот обороне клуба из Нижнего Новгорода. Лучший бомбардир в истории РПЛ соскучился по футболу.