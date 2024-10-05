Букмекеры назвали шансы «Спартака» победить «Ростов»

В субботу, 5 октября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение красно-белым. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.68, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Ростова» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.30 — это лишь 18% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 4.20, что составляет около 23% вероятности.

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Заключить пари на победу «Спартака» с форой (-1.5 мяча) предлагают за 2.75.