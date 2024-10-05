Букмекеры предсказали счёт матча «Спартак» — «Ростов»

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В субботу, 5 октября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.68, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Ростова» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.30 — это лишь 18% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 4.20, что составляет около 23% вероятности.

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Наиболее вероятный исход встречи — ничья 1:1 (7.00). Победа «Спартака» 1:0 идёт за 7.10, чуть ниже оценивается вероятность победы красно-белых 2:0 (7.60) и 2:1 (8.10).