«Спартак» — «Ростов»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.85.

Можно считать, что «Спартак» отмазался за два прошлых неудачных дерби. На днях они на выезде обыграли московское «Динамо» в Кубке России со счётом 3:2, хотя к 83-й минуте горели со счётом 1:2. Одними из героев стали вышедшие на замену Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе. Теперь в кармане 12 очков и гарантированное первое место в группе А. Хорошо!

«Ростов», вероятно, находится не в самом лучшем расположении духа. Дело в том, что команда Валерия Карпина регрессирует по части результатов. Если проиграть сегодняшнему «Краснодару» (0:2) не зазорно, то с дебютантами — махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Акроном» (0:2) — надо было справляться.

Кроме того, в последнем матче в Кубке России ростовчане упустили победу над не самыми стабильными «Химками». Вели к 81-й минуте со счётом 2:0, но в итоге пропустили дважды, а в послематчевой серии пенальти были менее точны — 7:8. На положение в группе это не повлияло, однако осадок наверняка остался неприятный.

Не факт, что у южан получится исправиться в Москве. Про моральную составляющую мы уже поговорили, а ещё одна причина — историческая. В последние годы играть на «Лукойл Арене» ростовским футболистам не так просто. За три последних выезда они добыли две ничьих при одном поражении. Побед нет. Плюс держим в уме 1:5 в апрельском матче в Ростове-на-Дону.

Стоит также обратить внимание на проблемы «Ростова» в обороне. Активная игра в атаке и быстрый выход из обороны часто приводят к ошибкам. Нередко они бывают фатальными. При 13 забитых мячах в 10 турах РПЛ жёлто-синие пропустили 17. Это действительно много. Даже у находящегося в зоне вылета «Факела» меньше.

С учётом того, что очные встречи «Спартака» и «Ростова» часто получаются результативными, логично ждать много голов и в этот раз. Ставка «тотал больше 2.5 мяча» выглядит заманчиво. А на фоне нестабильности гостей в результатах её можно сдобрить ставкой на то, что хозяева как минимум не проиграют. Счёт вполне может быть 2:1 в пользу принимающей стороны.