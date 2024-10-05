«Интер» — «Торино»: эксперты оценили шансы команд

В субботу, 5 октября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 7-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Торино», стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Соперники находятся в группе лидеров, так что должно быть интересно.

Букмекеры в своих прогнозах видят фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.34, что приблизительно равно 73% вероятности.

Победа «Торино» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50 — это примерно 9% вероятности. На ничейный исход коэффициент дают в районе 5.60 (18%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Милане получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.