«Интер» — «Торино»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Интер» — «Торино».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.71.

Неожиданно для многих «Торино» под руководством экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли запрыгнул в группу лидеров чемпионата Италии по итогам шести туров. А какое-то время даже лидировал сам! Отбирать очки получается не только у команд уровня «Венеции» (1:0) и «Вероны» (3:2). Туринцы уже напрягли и «Милан» (2:2) с «Аталантой» (2:1).

Из положительного ещё неплохая результативность. Подопечные Паоло Ваноли за шесть туров итальянской Серии А сумели забить 10 мячей.

Недавно «Торино» проиграл довольно скромному «Эмполи» (1:2) в Кубке Италии и покинул турнир. После этого на своём поле пропустил трижды и уступил «Лацио» (2:3) в чемпионате Италии. Удачная серия прервана, надо начинать всё заново. Если учесть не самую стабильную оборону (восемь пропущенных в первенстве + два кубковых гола), сделать это будет трудно.

Дело в том, что «Интер» оставил на посту главного тренера Симоне Индзаги, а также сохранил лидеров, поэтому продолжает демонстрировать крепкие результаты. В Лиге чемпионов успел отобрать очки у «Манчестер Сити» (0:0) и разгромить «Црвену Звезду» (4:0). В Серии А после не самого удачного дерби с «Миланом» (2:1) добыл очки в матче с «Удинезе» (3:2).

Результативность у миланцев привычно на высоком уровне, а оборона старается соответствовать. В еврокубках до сих пор баранка в графе пропущенных, а на внутренней арене за шесть туров меньше «нерадзурри» пропустили только четыре клуба. Два из них перед 7-м туром занимали первое и второе места в таблице.

При таких раскладах «Торино» ничего не светит в Милане в предстоящем матче, несмотря на бодрый старт. В качестве ставки можно рассмотреть победу «Интера» с форой (-1.5) или простой тотал больше 2.5 мяча. В пользу первого варианта говорит история встреч — заходил в двух последних случаях. В пользу второго — последние результаты как хозяев, так и гостей.