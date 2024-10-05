«Ман Сити» — «Фулхэм»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм».

Ставка: «Ман Сити» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.30.

В последних двух турах АПЛ «Манчестер Сити» терял очки. Он сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1). Подопечные Хосепа Гвардиолы спустились на вторую строчку в турнирной таблице. «Горожане» ослаблены травмами Родри и Кевина Де Брёйне.

«Фулхэм» уступил только «Манчестер Юнайтед» (0:1). «Дачники» поднялись на шестую строчку в АПЛ. Отличительная особенность тактики Марку Силвы — игра с акцентом на оборону. В шести турах АПЛ подопечные португальца пропустили только пять мячей. Меньше лишь у лидирующего «Ливерпуля».

При этом «Фулхэм» весьма опасен на контратаках. Пристально соперникам необходимо следить за Адама Траоре. Нападающий очень быстр и техничен. Он умеет обыгрывать один в один, может неожиданно пробить по воротам из неудобной позиции и в то же время способен точной передачей вывести на выгодную для удара позицию.

Но «Ман Сити» умеет подстраиваться под любых соперников. Поэтому наилучшим вариантом для ставки всё же видится П1 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.30. Высокой результативности не предвидится.

Из-за кадровых потерь «горожане» вынуждены играть более осторожно и внимательно. Пропускают они нечасто, благодаря в том числе и Эдерсону. Голкипер очень надёжен. В составе «горожан» он принял участие в 340 матчах во всех турнирах, 157 из которых отыграл «на ноль».

У «Фулхэма» вратарская позиция тоже не является слабым звеном. Бернд Лено, некогда выступавший за лондонский «Арсенал», в отличной форме. Юлиан Нагельсман вызывал его на мартовские сборы. Голкипер наблюдал за игрой сборной со скамейки запасных, но само приглашение в национальную команду — это уже важно и показательно.