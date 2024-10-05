«Акрон» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Пари НН» в 11-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

«11-й тур РПЛ открывается матчем в Самаре. «Акрон» будет принимать «Пари НН». И тут надо отметить, что у «Пари НН» серия из трех побед — две гостевые, и последняя была одержана в Оренбурге на искусственном поле не без доли везения. «Оренбург» больше атаковал, больше бил, но «Пари НН» удачно реализовал свои моменты и в итоге выиграл.

«Акрон» сейчас на ходу, я не беру кубковый матч в Петербурге (1:5), поражение, конечно, болезненное по счёту, но у «Акрона» играл второй состав, Дзюба весь матч просидел на трибуне и посмотрел, как Александр Соболев забил свой первый гол за «Зенит». «Акрон» потихонечку адаптируется к новому стадиону, уже чувствует, что это всё-таки домашнее поле. Неудачный был матч с «Краснодаром», поражение 2:5, но там настолько был хорош и силён соперник, что «Акрон» пытался в игру вернуться, но не вышло. Здесь «Акрону» будет сложно, потому что «Пари НН» — команда закрытая. Она и при Юране, и при Саше Иличе сильно не раскрывается. «Акрон» любит пространство.

Я думаю, что фаворита как такового в этом матче нет, даже несмотря на то, что «Акрон» играет дома. Мне кажется, если и будет обмен забитыми мячами, то игра вряд ли получится очень результативной.

Мой прогноз – «2-3 гола в матче». Может качнуться как в одну, так и в другую сторону – 1:1, 2:1, 2:0 вполне допускаю, хороший коэффициент – 2.01, на нём и остановлюсь», — приводит слова Генича «РБ Спорт».