«Акрон» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Пари НН».

Ставка: индивидуальный тотал «Акрона» больше 1.5 за 1.98.

«Тольяттинцы неплохо прибавили в последнее время. Две победы в трёх турах, и вот уже команда Заурбека Тедеева на девятом месте. В 8-м туре «Акрон» встречался с «Химками», и там особых проблем не наблюдалось. Химчане атаковали больше, «Акрон» атаковал острее. Результатом этого стали два забитых мяча уже в первом тайме. Во второй половине игры картина матча особо не поменялась, гол Владимира Хубулова подвёл итог встречи, «Акрон» победил 3:0. Игра с «Краснодаром» не получилась совсем, те оплошности, которые прощали «Химки», команда Мурада Мусаева не простила, поражение 2:5. В преддверии гостевой игры с «Ростовом» сложно было назвать «Акрон» фаворитом, но в итоге матч сложился как раз по сценарию команды Тедеева. Уже на пятой минуте счёт открыл Жилсон Беншимол, а затем случилось событие, о котором много говорили до игры. Артём Дзюба снова поразил ворота команды Валерия Карпина. Несмотря на все усилия ростовчан, до конца игры счёт так и не поменялся, победа «Акрона» 2:0.

«Пари НН» за последние три матча собрал серию из трёх разных результатов. Безголевая ничья с воронежским «Факелом», поражение от «Локомотива» и наконец — долгожданная победа. Гостевая игра с «Оренбургом» простой не получилась, хозяева больше атаковали, но первые два мяча забили как раз нижегородцы, отличились Царукян и Ожегович. Иван Башич смог сократить отставание, но итоговый результат за «Пари НН», победа 2:1.

«Акрон» и «Пари НН» — соседи по турнирной таблице, и те и другие в последнем туре победили. Матчи команд из второй половины таблицы часто получаются не сильно результативными, но тольяттинцы — другая история. В пяти последних матчах они забили меньше двух — лишь раз, в Санкт-Петербурге, но забили, что уже достижение. Индивидуальный тотал «Акрона» больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».