«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Романа Гутцайта на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – «Оренбург».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.81.

«Оренбург» расстался с Давидом Деограсией после серии из 13 матчей без побед. Владимир Слишкович уже готовится заступить на пост, чтобы спасти команду из плачевного положения, но в Петербург она пока отправится без нового тренера. «Оренбург» с семью очками располагаются на 14-й строчке турнирной таблицы – всего в одном очке от замыкающих «Факела» и «Ахмата». В последних шести матчах сезона команда сохранила ворота сухими лишь против «Химок» – и по цифрам у неё худшая оборона в лиге (19 пропущенных).

«Зенит», вероятно, всё ещё зол из-за поражения от «Краснодара», который теперь лидирует в РПЛ. После этого питерцы вторым составом разгромили «Акрон» 5:1 в Кубке России, а игровое время получили Соболев, Мостовой и Артур – и отличились! Очевидно, что в год столетия, который так важен для всей системы клуба, «Зенит», уже оступившись, будет максимально сосредоточен на том, чтобы добиваться результата.

«Оренбург» сейчас в разобранном состоянии – а таким соперникам питерская атака обычно забивает много. Из пяти команд вне топ-5 турнирной таблицы, с которыми «Зенит» встречался в РПЛ в сезоне, меньше трёх голов он забил только «Химкам». У меня нет сомнений, что «Зенит» победит «Оренбург» и мы увидим много голов. Мой прогноз – победа «Зенита» и ТБ 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».