«Зенит» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на встречу чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Оренбург» в 11-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.28.

«Зенит» дома сыграет против «Оренбурга». В «Оренбурге» изменения, они напрашивались, и они произошли. Был вопрос времени, когда Деограсию уберут, и 14-матчевая безвыигрышная серия для «Оренбурга» вряд ли прервётся в Петербурге. «Зенит» после поражения в Краснодаре сейчас уже третий в турнирной таблице. И понятно, что у «Зенита» большие изменения были на кубковую игру с «Акроном», там резервисты себя показали во всей красе. И Мостовой был хорош, и Артур два мяча забил, но здесь выйдет основа. К сожалению, получил травму Глушенков, он опять не сыграет.

У «Оренбурга» вместо Деограсии Айткулов будет готовить команду к этой встрече. Вряд ли он может взмахнуть палочкой и найти тот самый баланс в игре команды, который пытался найти во время работы Давид Деограсия. Да, «Оренбург» неплохо смотрится впереди, но в обороне проблем более чем достаточно. Понятно, что это принципиальная игра для воспитанников «Зенита» — Москвичёва, Михайлова, Хотулёва и Прохина, да и Барановского. Ну, там много футболистов, так или иначе относящихся к «Зениту». И им, конечно, хотелось бы себя проявить и показать на фоне «Зенита». Но «Зенит» перед паузой просто не имеет права дома терять очки против такого соперника, как «Оренбург».

Я думаю, что «Зенит» выиграет, выиграет убедительно — минимум с разницей в 2 мяча. Поэтому возьму вариант победы «Зенита» с форой (-2) за 2.28, ставка с расходом. Чуть менее смелые и агрессивные игроки могут взять более спокойный вариант с (-1,5) где-то за 1.7, что тоже само по себе неплохо. Я думаю, что «Зенит» проблем особых с «Оренбургом» не испытает», — приводит слова Генича «РБ Спорт».