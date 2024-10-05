«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Ахмат» в 11-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ничья за 3.25.

«Хорошая игра нас ожидает в Казани, где «Рубин» в 11-м туре будет принимать «Ахмат». «Ахмат» по-прежнему остаётся единственной командой в чемпионате, которая ещё не одержала ни одной победы, но в Кубке у Ташуева уже есть две победы. И последняя над «Краснодаром», конечно, стоит особняком. «Ахмат» был агрессивен, хорош, активен, очень настойчив, где-то даже навязчив, перебил практически всех игроков «Краснодара», которые вышли на поле. Это вызвало раздражение Кордобы, который был удалён. Ну и сам «Ахмат» забил три хороших мяча, здорово используя свои сильные стороны на стандартах.

«Рубин» в последнее время чудовищно выглядит в атаке. Даку не забивает. И остальные подхватить упавшее знамя не в состоянии — ни новички, Чуни и Ходжа, ни старожилы, тот же Вада или Чумич. Игра совсем не получается: очень мало «Рубин» создаёт. В прошлом туре с «Факелом» пара моментов была, но подтащил вратарь Беленов, в кубковом матче против «Факела» вообще в атаке пусто-пусто. И за счёт чего, кроме Даку, может выигрывать «Рубин», не совсем понятно.

«Рубин» вряд ли будет экспериментировать и искать варианты, переходя на схему в два центральных защитника, игра важная, домашняя. Рахимов тоже под давлением находится, поэтому «Ахмат» в своём нынешнем состоянии, в нынешней форме, если не брать предыдущий тур с ЦСКА, выглядит весьма недурно. «Рубин», наоборот, в кризисе, но Казань играет дома.

Я думаю, что есть все предпосылки попробовать сыграть ничью в этом матче за 3.25. Фаворита здесь не вижу. Я вполне допускаю, что матч может завершиться ничейным результатом», — приводит слова Генича «РБ Спорт».