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«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» в 11-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«Спартак» дома сыграет с «Ростовом». «Ростов» давненько «Спартак» не побеждал. «Ростов» очень удобен для «Спартака» в плане ведения своей атакующей игры, потому что «Ростов» не закрывается, открывает зоны, высоко прессингует. И «Спартак» вполне может этим воспользоваться, если учесть, что у него хорошо налажен контроль мяча, плюс есть эмоции после победы в дерби на неделе. Да, проиграли «Локомотиву» по всем статьям, но реабилитировались в Кубке в матче с «Динамо». И наконец-то забил первый гол Виллиан Жозе.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И мы все знаем, помним, что, как правило, матчи между «Спартаком» и «Ростовом» — это весело, это ярко и результативно. «Спартак» сам неубедителен в обороне, тем более что не сыграет из-за дисквалификации Срджан Бабич. Опять какие-то перестановки придётся делать Станковичу.

Мой прогноз — «тотал больше 2.5» за 1.8. Фаворита выделять не буду, даже несмотря на то, что «Ростов» выглядит неплохо в матчах со «Спартаком». «Ростов» в последних встречах не забивал в РПЛ, но вполне может быть так: всё то, что он не забил в последних матчах, забьёт «Спартаку». Поэтому выделять фаворита не буду. А вот в голы в этой игре верю. «Тотал больше 2.5» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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