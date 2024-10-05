«Спартак» — «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.71.

«В предыдущем туре красно-белые уступили «Локомотиву» (1:3). Отметим, что спартаковцы пропускают в пяти последних матчах, правда, и их собственная результативность в этих играх тоже высока. Хотя в общей сложности за 10 туров команда забила меньше, чем любой из пяти клубов, опережающих её в турнирной таблице.

«Ростов», располагаясь на восьмом месте, отстаёт от соперника на четыре очка, но, забив всего на один меньше, пропустил на восемь мячей больше. В 10-м туре южане на своём поле проиграли (0:2) «Акрону», а до того тоже дома не справились с Махачкалой (0:0). В какой-то период истории «Ростов» считался неудобным соперником для гранда, но в предыдущем чемпионате был разгромлен дома — 1:5, а до того в Москве тоже потерпел поражение — 1:2.

На неделе обе команды провели матчи в рамках группового этапа Кубка России. «Спартак» вырвал победу у «Динамо» (3:2), играя фактически основным составом. У «Ростов» была на выезде ничья (2:2) без ряда лидеров команды с поражением в серии пенальти от «Химок». Кстати, в 1/4 «Спартак» и «Ростов» сыграют друг с другом.

В субботу «Ростов», скорее всего, будет действовать от обороны, что нынешний «Спартак» не очень любит. И если хозяева не откроют счёт рано, как это случилось (на четвёртой минуте) в последнем официальном матче двух команд в Москве, победа будет с небольшим счётом. Но всё-таки победа. «Спартак» имеет в составе исполнителей более высокого класса, которые на своём поле должны её обеспечить. Дополнительный позитивный настрой и поддержка болельщиков должны быть после яркой волевой кубковой победы над «Динамо». Ну, а «Ростов» — это, прежде всего, «домашняя» команда. По результатам гостевых матчей она лишь на 13-м месте, проиграв три из четырёх выездов. На выезде команда пропустила 11 мячей. Больше — только у занимающего последнее место в гостевой таблице «Факела». «Спартак» на своём поле в нынешнем чемпионате не проиграл ни разу и пропустил лишь два гола», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».