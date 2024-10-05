«Спартак» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России 5 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 7.40.

«Спартак» и «Ростов» сыграют 5 октября в рамках 11-го тура чемпионата России. Обе команды на неделе провели тяжёлые встречи в Кубке России. Тем интереснее будет посмотреть, в каком состоянии они подойдут к этому матчу.

В текущем сезоне мы уже убеждались, что вывеска «Спартак» — «Динамо» может заинтересовать многих, их матчи проходят ярко. Из-за Кубка России мы ещё дважды увидели их встречу. В первом матче турнира красно-белые без проблем выиграли 3:0, в РПЛ они недавно поделили очки (2:2). И вот команда Лички готовилась взять реванш в ответной встрече в Кубке. Был виден серьёзный настрой бело-голубых, они летели вперёд. Но команда Станковича в обороне не отсиживалась. Итог — результативные 3:2. Эмоциональная игра и заслуженная победа «Спартака».

А вот «Ростов» с таким же счётом на неделе проиграл в Кубке менее очевидному сопернику — «Химкам». Поначалу всё шло спокойно у команды Карпина, она вела в счёте, уже собиралась забирать три очка. Но под конец соперник активизировался и смог отыграться с 0:2. А уже в серии 11-метровых ростовчане проиграли. Впрочем, на их позицию в группе Кубка России это не особо повлияло — они точно выйдут в плей-офф Пути РПЛ. Да и в этом матче клуб играл вторым составом.

Если же брать РПЛ, то обе команды чередовали в последнее время разные результаты. Причём их статистика схожая — одна победа и несколько поражений и ничьих. «Ростов» давно не обыгрывал топовых противников, он с ними часто теряет очки. «Спартак» же может похвастаться ничьей с «Зенитом», когда даже был близок к победе (0:0). В таблице они стоят рядом друг с другом — красно-белые идут выше, на шестой строчке. У «Ростова» на четыре очка меньше — восьмое место.

Если бы «Ростов» сейчас был в хорошей форме, он мог бы отобрать очки у «Спартака», который не так стабилен в последнее время. Однако у самой команды Карпина есть проблемы. Не уверен, что она навяжет сопернику равную конкуренцию», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».