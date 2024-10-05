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«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Вильярреал».

Ставка: ничья за 6.20.

«На результатах чемпиона сейчас не может не сказываться отсутствие по причине травм целой группы лидеров — Тибо Куртуа, Давид Алаба, Даниель Себальос, Браим Диас и Килиан Мбаппе пока остаются вне игры. Тем не менее в прошлом туре в гостевом матче с «Атлетико» «сливочные» после точного удара Эдера Милитао вели до 90+5-й минуты, но победу удержать не смогли — 1:1. И отставание от лидера составляет три очка. В среду «галактикос» ещё играли в Лиге чемпионов на выезде с «Лиллем» и уступили с минимальным счётом 0:1.

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А «Вильярреал» хорош и отстаёт от «Королевского клуба» всего на одно очко, занимая третье место. На данный момент у подопечных Марселино Гарсии Тораля имеется в активе серия побед из четырёх матчей. В последнем «жёлтая субмарина» дома обыграла «Лас-Пальмас» — 3:1. Причём Тьерно Барри и Алекс Баэна свои мячи забили уже в концовке. При этом у команды травмированы Херар Морено и Хуан Фойт.

В прошлом сезоне на «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» выиграли 4:1, а на поле «Вильярреала» была результативная ничья — 4:4.

Разумеется, «Реал» фаворит и просто не может сейчас проиграть, но и гости будут биться до конца.

«Вильярреал» сейчас свежее и не уступит. Команды сыграют вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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