«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Вильярреал».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 8.40.

«Реал» Мадрид и «Вильярреал» сразятся в 9-м туре Ла Лиги. Если не знать, как выступают команды в последнее время, а смотреть только на вывеску, то исход кажется очевидным. Но я бы тут не торопился верить в лёгкую победу команды Анчелотти.

На этой неделе произошло важное событие для «Реала» — первое поражение. Произошло оно ещё и в главном мадридском турнире — в Лиге чемпионов. И обыграл подопечных Анчелотти не другой топ-клуб. Выиграл у «сливочных» «страшный и ужасный» «Лилль». Конечно, никто особо там проблем для «Реала» не ждал. Клуб играл почти основным составом. Да, из-за травмы Мбаппе появился только во втором тайме, больше половины игры Эндрик был центральным форвардом. Но в остальном — «Реал» был в боевой готовности.

Мадридцы провалили матч с «Лиллем», выступили хуже. Соперник просто оказался лучше организован, воспользовался своим единственным шансом, забил с пенальти. Игровые проблемы «Реала» были видны давно — пришёл Мбаппе, ушёл Кроос и Начо. Звёздных имён прибавилось, а вот оборонительных футболистов — убавилось. И до этого команда Анчелотти проводила невзрачные матчи, теряла очки, играя вничью с не самыми сильными соперниками. В Ла Лиге она уже немного отстала от «Барселоны».

А вот «Вильярреал» выступает достаточно неплохо, по крайней мере для своего уровня. Провалил клуб только одну игру в сезоне — 1:5 от летящей «Барселоны». В остальных же матчах «жёлтая подлодка» планомерно набирала очки, всего пару раз сыграв вничью. Перспективно подопечные Марселино смотрятся, возможно, будут и на еврокубки претендовать по итогам сезона. Пока что позиция «Вильярреала» в таблице — третья. Между ним и «Реалом» всего одно очко разницы.

Так что матч с «жёлтой подлодкой» для «сливочных» проходит совсем не вовремя. С другой стороны, после неудачи в ЛЧ «Реал» должен разозлиться, сыграть на эмоциях. К тому же «Барселона» в прошлом туре тоже впервые потеряла очки в Примере. Это может придать сил подопечным Анчелотти», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».