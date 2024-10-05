«Арсенал» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.65.

«Арсенал» и «Саутгемптон» сойдутся в 7-м туре чемпионата Англии. Да, «канониры» на днях провели тяжёлый матч в Лиге чемпионов. Но, я думаю, ресурса у команды Артеты хватит, чтобы без проблем набрать тут три очка.

Пару дней назад непростой соперник был у «Арсенала» во 2-м туре Лиги чемпионов. Ранее, в 1-м туре, представитель Англии уже потерял очки, сыграв вничью с «Аталантой». А сейчас подопечным Артеты предстояло выйти на поле против «ПСЖ». Но «канониры» справились, победили уверенно, ещё и не пропустив. Конечно, были вопросы к Доннарумме, даже призывы фанатов заменить его на Сафонова. Действительно, в обоих мячах итальянец тоже ошибся и пропустил, когда мог спасти.

В общем-то, победа «Арсенала» не стала большой неожиданностью. Клуб находится в отличной форме, он готов бороться за выход в плей-офф ЛЧ, да и за победу в АПЛ. Собственно, со своим главным конкурентом по чемпионату команда недавно играла. И чуть было три очка «пушкари» не набрали в противостоянии с «Ман Сити» — весь второй тайм они провели вдесятером, позволив «горожанам» сравнять только в самой концовке, ничья 2:2. В остальных встречах команда Артеты почти только выигрывала, в таблице она идёт на верхушке.

Ну а «Саутгемптон» показывает противоположные результаты, редко выигрывает. В этом сезоне в активе коллектива всего две виктории, и те — в Кубке лиги. В АПЛ «святые» так и идут без викторий, почти только проигрывают. В турнире они занимают предпоследнее место, что вполне заслуженно с такими результатами.

В общем, у «Саутгемптона» никаких шансов тут нет, я считаю. Он не сможет воспользоваться преимуществом в графике матчей. «Арсенал», даже если выпустит на поле смешанный состав, будет сильнее.

Так что ставлю на выигрыш «Арсенала» с форой (-2) мяча с коэффициентом 1.65», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».