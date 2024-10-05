«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 4 октября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе команды забьют за 2.49.

«Манчестер Сити» и «Фулхэм» сойдутся в 7-м туре чемпионата Англии 5 октября. Не думаю, что тут лёгкая прогулка ждёт команду Гвардиолы. Впрочем, всё равно верю в её успех.

«Манчестер Сити» зачастил с ничьими в последнее время. Не смог клуб долго в сезоне идти на одних победах, начал терпеть неудачи время от времени. Хотя поражений у него до сих пор нет. Вничью «горожане» дважды сыграли с достойными соперниками — 0:0 с «Интером» в Лиге чемпионов и 2:2 с «Арсеналом» в АПЛ. Казалось, что с менее сильными противниками у «Сити» проблем не должно возникнуть. Но неделю назад этот тезис был опровергнут.

Ничего не предвещало особой беды для команды перед матчем с «Ньюкаслом». Хотя «сороки» — довольно крепкий коллектив, который в последние годы борется за попадание в еврокубки. В этом сезоне он темпа не сбавлял и сумел отобрать очки у «горожан» — 1:1. Эту оплошность подопечные Гвардиолы исправили через несколько дней, вернули уверенность в своих силах — разгромили «Слован» во 2-м туре Лиги чемпионов со счётом 4:0.

У «Фулхэма» тоже есть определённые проблемы. Хотя в АПЛ он уступил всего один раз — на старте с «МЮ» (0:1). После этого «дачники» только набирали очки, реже играя вничью. Стоит отметить, что соперники за этот период у них были не из сильных. Выделяется разве что тот же «Ньюкасл» — 3:1. Также «Фулхэм» уже успел вылететь из Кубка лиги, ещё и от слабого соперника — 1:2 с «Престоном».

Да, сезон «Фулхэм» проводит не так плохо, идёт высоко в таблице — на шестом месте. Впрочем, я всё равно тут верю в успех «горожан». Они не могут себе позволить снова терять очки. Игроки у команды Гвардиолы мирового класса. «Дачникам» тут будет тяжело даже на ничью рассчитывать. Но всё же определённое сопротивление они хозяевам окажут — матч будет результативным, я думаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».