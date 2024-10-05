«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.77.

«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом 5 октября в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Явно тяжело тут придётся «красным», которые несколько дней назад играли в Лиге чемпионов. С другой стороны, «орлы» в этом сезоне не представляют особой опасности. Так что, думаю, на классе команда Слота должна тут выигрывать.

Довольно непростой вышла игра «Ливерпуля» с «Болоньей» во 2-м туре ЛЧ. Казалось, особых проблем у представителя Англии не возникнет. Это мнение закрепилось после того, как мерсисайдцы быстро открыли счёт в их матче. Но вот после этого тяжело стало «Ливерпулю». Итальянцы начали больше прессинговать, не давали свободы противнику. В какой-то момент даже могла бы «Болонья» и сравнять. Но индивидуальное мастерство «красных» не позволило им проиграть — Салах во втором тайме увеличил отрыв своего клуба в счёте. Так матч и завершился — 2:0.

В других недавних встречах «Ливерпуль» тоже только выигрывал. Если же брать весь сезон, то только один раз потерпел неудачу коллектив — уступил «Ноттингем Форест», тоже не справился с его давлением. Чем-то та игра была похожа на 2-й тур ЛЧ. Но теперь мы увидели, что подопечные Слота справились с тяжёлой ситуацией. В Премьер-лиге они сейчас находятся в топ-2.

А вот «Кристал Пэлас» находится в таблице на непривычном месте — в зоне вылета. Мы привыкли видеть коллектив ближе к середине таблицы. Часто «орлы» доставляли проблемы топовым соперникам. Но сейчас подопечные Оливера Гласнера явно находятся в небольшом кризисе. Собственно, со старта сезона у них не было в АПЛ ни одной победы — по три поражения и ничьи. С тремя баллами «Пэлас» располагается на 18-м месте.

Да, если брать все турниры, то победы у команды всё же были — в Кубке лиги. Но могут ли «орлы» всерьёз гордиться викториями над «Норвичем» (4:0) и КПР (2:1)? Так что сейчас коллективу Гласнера не на что рассчитывать. Да, возможно, физические кондиции «Ливерпуля» сейчас будут не лучшими после ЛЧ. Но всё равно «красные» даже смешанным составом обязаны обыгрывать нынешний «Кристал Пэлас», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».