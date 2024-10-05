Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов»

5 октября в рамках 11-го тура РПЛ «Спартак» примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 2000 рублей от букмекера БЕТСИТИ, выполнив всего два несложных условия.

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«Спартаку» при Деяне Станковиче пока не хватает стабильности. Красно-белые выдали хороший отрезок, однако в прошлом туре проиграли в чемпионате России впервые за два последних месяца. Коллектив сербского специалиста оказался слабее «Локомотива», которому не проигрывал 2,5 года. После первой трети сезона РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте, набрал 16 очков и на восемь баллов отстаёт от лидера.

«Ростов» идёт в середине турнирной таблицы и уступает сопернику четыре очка. У коллектива Валерия Карпина возникли сложности в прошлом туре против «Акрона». Главный тренер южан назвал поражение от новичка элитного дивизиона катастрофой и отметил, что его футболисты «недоработали абсолютно во всём». Ростовчане плохо действуют на выезде. В гостях они набрали всего одно очко за четыре поединка.

Данная встреча станет 14-й для Валерия Карпина против «Спартака». Пока преимущество на стороне наставника ростовчан. Его команды победили красно-белых шесть раз, пять матчей выиграли москвичи, ещё две игры завершились ничейным исходом. Последняя встреча соперников состоялась в апреле. Тогда «Ростов» разгромно проиграл (1:5).

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