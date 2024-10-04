Жозе Альдо — Марио Баутиста: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой UFC 307 Жозе Альдо — Марио Баутиста.

Ставка: победа Жозе Альдо за 2.30.

Жозе не смог без октагона и продолжает своё возвращение! Суперветеран побил Джонатана Мартинеса, а теперь проверит ещё одно молодое дарование.

Марио Баутиста — 11-й номер рейтинга, который имеет рекорд 16-2, а последнее поражение и вовсе датировано 2021 годом. Сейчас у него серия из шести побед. Он неплох как в стойке, так и в борьбе. Переводы соперников часто встречает коленом. Главный козырь Баутисты в предстоящем поединке — его быстрота. Жозе действительно застаивается, и взрывные серии могут создать проблемы Королю Рио. Проблема Марио в том, что он зачастую заигрывается, увлекается и забывает об обороне. А этим уже спокойно может воспользоваться Альдо.

К тому же Баутиста ещё не встречался с соперниками такого калибра. Да, Жозе уже 38, держать себя в форме невероятно сложно, но поединок с Мартинесом показал, что Альдо в порядке. Он будет меньше ошибаться, что может стать решающим фактором. Это будет близкий бой, который станет проходить преимущественно в стойке. И здесь тоже есть огромный соблазн сыграть андердога. На Альдо дают коэффициент 2.30, а на его соперника — 1.65. Стоит поверить в ветерана!