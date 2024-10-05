«Спартак» — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

5 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Металлургом» на арене «Мегаспорт» в Москве. Начало – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.10. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2100 рублей.

Шансы магнитогорцев оценили в 2.95. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.58.

Итоговая победа «Спартака» идёт за 1.63, на победу «Металлурга» выставлен коэффициент 2.30.