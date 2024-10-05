«Спартак» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Спартак» — «Металлург».

Ставка: обе забьют больше 2.5 шайбы за 3.00.

Если брать в целом, то красно-белые – машина. С «Локомотивом» они борются за первое место в таблице Западной конференции. В этом сезоне «гладиаторы» проиграли только 3 из 11 матчей. Недостаток надёжности и внимательности в обороне остаётся одной из причин, по которой «Спартак» не может отыгрывать матчи идеально. Но нападение остаётся сильной стороной.

«Металлургу» требуется больше времени на раскачку, чем многим остальным фаворитам этого сезона. Действующий чемпион с самого старта регулярного чемпионата показывал невыразительную игру, потерпел семь поражений в 10 первых матчах.

Но последние две встречи «Магнитка» выиграла. Победа над «Ладой» (2:1) выглядела скромно и ничем особенным не выделялась. Магнитогорцы просто забросили свои две шайбы, а затем терпеливо вели дело к окончанию встречи.

Следом «Металлург» катком прошёлся по ЦСКА – 7:0. Невероятное преимущество магнитогорцев вылилось в крупный счёт, о чём будут ещё долго вспоминать. Причём на то, чтобы забросить все семь шайб, «Магнитке» потребовалось два периода.

Андрей Разин был очень доволен и похвалил своих подопечных за такую яркую игру. По его словам, он уже сказал хоккеистам «Металлурга», чтобы не витали в облаках и обошлись без эйфории, ведь это всего два очка. Но Алексей Жамнов очень опытный тренер. Он не собирается пропускать мимо ушей такую эффектную победу «Магнитки» над ЦСКА. Обязательно разберёт эту встречу и сделает выводы.

Плюс ему очень не понравилась последняя игра красно-белых с «Барысом». Жамнов требует играть агрессивнее в нападении. «Спартак» уже встречался в этом сезоне с «Металлургом» и победил – 4:3. Мы предлагаем рискнуть и поставить на «обе забросят больше 2.5 шайбы» с коэффициентом 3.00. Все предпосылки ведут к тому, что команды будут сверхмотивированы играть результативно.