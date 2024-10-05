«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: букмекеры оценили шансы команд

5 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 9-го тура испанкой Примеры «Реал» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.28. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1280 рублей.

Успех «жёлтой субмарины» оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол в исполнении «Вильярреала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.64.