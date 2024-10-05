«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Вильярреал».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.80.

Плотный календарь вскрыл проблемы «галактикос». После ничьей с «матрасниками» они уступили «Лиллю» (0:1) в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти были плохи во всех аспектах. Без Тони Крооса созидания в игре «Реала» стало заметно меньше. Приобретение Килиана Мбаппе и Эндрика не возмещает убытков от потери опытного полузащитника, обладающего удивительным видением поля и креативом.

«Вильярреал» — очень опасный соперник для «сливочных». Мадридцы выиграли только 5 из 15 последних очных встреч. «Жёлтая субмарина» лучше многих других команд умеет настраиваться на игры с «галактикос». Даже когда она переживала трудные времена, получалось отнимать очки у «Реала» за счёт запредельной мотивации.

Текущий сезон пока что складывается для «Вильярреала» просто прекрасно. Он располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «галактикос» составляет всего одно очко. Это может дать «жёлтой субмарине» дополнительный стимул.

Прогресс «Вильярреала» напрямую связан с фигурой Марселино Тораля. Ещё в прошлом сезоне о работе 59-летнего специалиста сформировалось положительное мнение. В новом розыгрыше Примеры он приумножает успех. Команда показывает ещё более смелый атакующий футбол и чаще цепляется за очки.

Правда, за красивый стиль игры и изобилие моментов приходится расплачиваться. В восьми встречах в чемпионате Испании «жёлтой субмарине» забили целых 15 мячей. Пять из них были пропущены во встрече 6-го тура с «Барселоной» (1:5). Оборона «Вильярреала» уязвима.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. 11 из 14 последних очных встреч закончились именно так. Предстоящий матч просто обязан подарить интересное зрелище и порадовать изобилием голов.