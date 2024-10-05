«Байер» — «Хольштайн»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Хольштайн».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.57.

Хаби Алонсо неплохо справляется со своей работой в новом сезоне. «Байер» уступил только в одном матче – с «Лейпцигом» (2:3). Во встрече последнего тура Бундеслиги он сыграл вничью с «Баварией» (1:1). Леверкузенцам пришлось жаться к воротам и терпеть. Превосходство мюнхенцев в атаке было огромным. Алонсо всё равно остался доволен. В плане дисциплины его подопечные не подкачали.

После такого тяжелейшего матча «фармацевты» провели игру в Лиге чемпионов и победили «Милан» (1:0). «Хольштайну» однозначно будет тяжело играть с такой командой, которая научилась не только спасаться на последних минутах, но и грамотно обороняться. «Аисты» не выиграли ни одной из пяти встреч в Бундеслиге. За это время они потерпели четыре поражения.

Главная проблема команды – плохая игра в обороне. Суммарно «Хольштайн» пропустил за пять матчей 17 мячей. И вот поэтому мы можем рассчитывать, что увидим прежнюю игру «Байера», с обилием моментов, голов и эмоций. Поставим на тотал больше 3.5 мяча за 1.57.