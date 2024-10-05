«Арсенал» — «Саутгемптон»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Арсенал» — «Саутгемптон».

Ставка: «Арсенал» победит и не пропустит за 1.75.

Лондонцы ликовали в последнем матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Ошибки Доннаруммы помогли «Арсеналу» одержать победу со счётом 2:0. Откровенно говоря, даже обыграть «Лестер» (4:2) в АПЛ «канонирам» было сложнее. Таким образом, клуб одержал уже три победы кряду, а если копнуть глубже, то он вообще не проигрывал в этом сезоне. Хороший темп!

«Саутгемптон» о таком может только мечтать. Команда проводит ужасный сезон и находится на предпоследнем месте в таблице АПЛ. «Святые» только сыграли вничью с «Ипсвич Таун», а в остальных четырёх матчах потерпели поражения. В последней встрече они уступили «Борнмуту» (1:3).

Пусть не смущает тот факт, что у «Арсенала» большая нагрузка и плотный календарь. Микель Артета умело проводит замены и рассчитывает силы своих подопечных. «Саутгемптон» точно не тот соперник, который может доставить реальные проблемы. Предлагаем ставку на победу «канониров» всухую за 1.75.