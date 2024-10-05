«Ренн» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ренн» — «Монако».

Ставка: «Монако» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.72.

Игра монегасков в последнем матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо» разочаровала болельщиков. Красно-белые только благодаря пенальти на 90-й минуте сумели сравнять счёт и вырвать ничью – 2:2. Вполне могли проиграть, если бы хорватскую команду не подвела дисциплина.

Главное — не расстраиваться и быстро реабилитироваться. Подопечным Ади Хюттера нельзя проигрывать в Лиге 1. «Монако» борется на равных за первое место в таблице с «ПСЖ». «Ренн» одержал всего две победы в этом сезоне – над «Лионом» (3:0) и «Монпелье» (3:0). Самое интересное, что оба разгрома «Ренн» учинил на домашнем стадионе. Также была ничья с «Лансом» (1:1).

В последнем матче красно-чёрные уступили «ПСЖ» (1:3). Только потому, что «Ренн» выступит дома, с трудом верится в победу «Монако». Но в то, что команда Головина не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча, верится вполне. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.72.