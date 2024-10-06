«Динамо» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита дерби РПЛ

В воскресенье, 6 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится центральный матч 11-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.55 (около 39% вероятности), в то время как победа ЦСКА доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85 (35%).

Ничья оценивается коэффициентом 3.70, что составляет примерно 26% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что столичное дерби в Российской Премьер-Лиге получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.