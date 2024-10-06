«Динамо» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.76.

Московскому «Динамо» в последние недели очень везёт на разного рода дерби. Начиная с 18 сентября противостояния с динамовцами из Махачкалы сменяются противостояниями со «Спартаком». И если махачкалинское «Динамо» в Кубке России подопечные Марцела Лички обыграли по пенальти (2:2, 5:3 пен.), а в РПЛ — всухую (1:0), то с красно-белыми возникли проблемы.

Сначала бело-голубые чудом ушли от поражения в матче чемпионата России. А совсем недавно в Кубке России пропустили от спартаковцев дважды в концовке и проиграли со счётом 2:3.

Теперь предстоит выдержать ещё одно столичное дерби — с ЦСКА. На первый взгляд, шансы есть. «Динамо» выиграло 8 из 11 последних противостояний с армейцами при двух поражениях и одном ничейном результате. Да, четыре встречи по статусу были товарищескими. Однако статистика всё равно впечатляет. Причём на своём поле бело-голубые последний раз проиграли аж в 2015 году.

Вот только, если разобраться, на этот раз ЦСКА вполне может отомстить. Во-первых, клуб идёт на неплохой серии: из восьми прошлых матчей в разных турнирах он выиграл пять при поражении от «Зенита» (0:1) и неожиданной ничьей с «Рубином» (1:1). Взгляните на разницу мячей! 16 забитых мячей при всего двух пропущенных — эту круто.

Второй момент, конечно же, кроется в усилении состава. Армейцы умудрились подписать Миралема Пьянича. Того самого, который изначально не хотел участвовать в товарищеских встречах со сборной России, но покорил лет 5-10 назад итальянскую Серию А. Пока играть 90 минут босниец не готов, однако это однозначно должно быть качественное усиление.

У ЦСКА есть кадровые потери, а некоторые новички до сих пор не вышли на свой уровень. Однако многие лидеры в строю, и команда в целом на ходу. Делать выводы о возможном победителе дерби трудно, но можно как минимум ждать результативной игры. Соперники показывают хорошую реализацию плюс пробивали «верх» по голам в семи прошлых встречах.