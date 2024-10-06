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Букмекеры оценили шансы «Краснодара» сохранить лидерство по итогам тура РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» сохранить лидерство по итогам тура РПЛ
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В воскресенье, 6 октября, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Химки». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

«Краснодар» одержал семь побед подряд в РПЛ и занимает первое место в турнирной таблице. Победа гарантирует команде сохранение лидерства по итогам тура.

Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 73% вероятности. Победа «Химок» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20 — около 10% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 5.45 (17%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Краснодаре получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

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