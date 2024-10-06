Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Краснодар» — «Химки»

В воскресенье, 6 октября, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Химки». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 73% вероятности. Победа «Химок» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20 — около 10% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 5.45 (17%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (5.90). Победа «Краснодара» 1:0 идёт за 6.50, на победу «Краснодара» со счётом 3:0 выставлен коэффициент 8.20.