«Краснодар» — «Химки»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Краснодар» — «Химки».

Ставка: «Краснодар» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Химки» вернулись из Первой лиги, но бьются только за выживание. Перед 11-м туром находились в зоне стыков, а до безопасной 12-й строчки не хватало минимум двух очков. Статус аутсайдера может расслабить более серьёзного соперника, однако недооценивать подмосковный клуб всё же не стоит.

Дело в том, что химчане после домашнего поражения со счётом 1:5 от набравшего ход «Локомотива» сделали выводы. За три матча после этого они пропустили всего два мяча и ни разу не проиграли. А накануне в волевом стиле обыграли «Ростов» в Кубке России — до 81-й минуты уступали 0:2, но довели дело до пенальти, где оказались точнее.

Скорее всего, команда Франка Артиги будет в хорошем настроении после такого камбэка, а потому постарается дать бой в Краснодаре. И всё же холодный душ в виде 0:3 от «Ахмата» должен уберечь подопечных Мурада Мусаева от недооценки соперника. «Быкам» необходимо сохранить лидерство в РПЛ, а потому нужно набирать очки.

В четырёх из пяти прошлых очных встреч «Краснодар» обыгрывал «Химки». Причём в каждом случае с разницей минимум в два мяча. Не факт, что получится и теперь. Но пробить верх по голам и не проиграть клуб может. Хотя бы раз забить могут и химчане, учитывая нестабильность оппонента в обороне. Так что можно ожидать что-то вроде 2:1 в пользу хозяев.