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UFC 307: кард участников, список боёв, коэффициенты и ставки

UFC 307: кард участников, список боёв, коэффициенты и ставки
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В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир UFC 307. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе. Свою третью защиту проведёт действующий чемпион Алекс Перейра. Его соперник — восьмой номер дивизиона Халил Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

В соглавном бою ещё один титульный поединок. Ракель Пеннингтон будет защищать свой пояс от Джулианны Пеньи. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием возвращение в октагон Жозе Альдо, который сразится с Марио Баутистой.

Как пройдёт третья защита титула:
Алекс Перейра — Халил Раунтри. Мир UFC будет шокирован!
Алекс Перейра — Халил Раунтри. Мир UFC будет шокирован!

Начало турнира — не ранее 1:30 мск. Основной кард стартует не ранее 5:00 мск. Следить за прелимами можно по телеканалу «Матч Боец». Главные поединки будут показаны на канале «Матч!».

Полный кард участников UFC 307

Основной кард:

Предварительный кард:

  • Стивен Томпсон — Хоакин Бакли;
  • Марина Родригес — Ясмин Лусиндо;
  • Остин Хаббард — Александр Эрнандес;
  • Сезар Алмейда — Игорь Потеря;
  • Райан Спэнн — Овинс Сен-Прё;
  • Карла Эспарза — Тиша Пеннингтон;
  • Курт Макги — Тим Минс.

В главном бою вечера букмекеры отдают предпочтение Перейре. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.18. Шансы Раунтри оценили в 5.15. Ставки на то, что бой будет полным, принимают за 7.00. Если поединок закончится нокаутом — сыграет 1.27.

Что касается другого чемпионского поединка, то действующая обладательница пояса Пеннингтон идёт фавориткой. Поставить на её победу можно за 1.60, в тот момент как шансы Пеньи оценили в 2.40.

В ветерана Жозе Альдо букмекеры верят слабовато. Ставки на его победу принимают за 2.00. Успех Баутисты оценён в 1.70.

Экспресс на сегодня:
Экспресс на UFC 307: нестареющий Жозе Альдо, возвращение Пеньи и хитрый Холланд
Экспресс на UFC 307: нестареющий Жозе Альдо, возвращение Пеньи и хитрый Холланд
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