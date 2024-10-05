UFC 307: во сколько начало, полный кард участников, по какому каналу покажут

В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир UFC 307. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе. Свою третью защиту проведёт действующий чемпион Алекс Перейра. Его соперник — восьмой номер дивизиона Халил Раунтри.
В соглавном бою ещё один титульный поединок. Ракель Пеннингтон будет защищать свой пояс от Джулианны Пеньи. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием возвращение в октагон Жозе Альдо, который сразится с Марио Баутистой.
Начало турнира — не ранее 1:30 мск. Основной кард стартует не ранее 5:00 мск. Следить за прелимами можно по телеканалу «Матч Боец». Главные поединки будут показаны на канале «Матч!».
Полный кард участников UFC 307
Основной кард:
- Алекс Перейра — Халил Раунтри;
- Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья;
- Жозе Альдо — Марио Баутиста;
- Кетлин Виейра — Кайла Харрисон;
- Роман Долидзе — Кевин Холланд.
Предварительный кард:
- Стивен Томпсон — Хоакин Бакли;
- Марина Родригес — Ясмин Лусиндо;
- Остин Хаббард — Александр Эрнандес;
- Сезар Алмейда — Игорь Потеря;
- Райан Спэнн — Овинс Сен-Прё;
- Карла Эспарза — Тиша Пеннингтон;
- Курт Макги — Тим Минс.
В главном бою вечера букмекеры отдают предпочтение Перейре. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.18. Шансы Раунтри оценили в 5.15. Ставки на то, что бой будет полным, принимают за 7.00. Если закончится нокаутом — сыграет 1.27.
Что касается другого чемпионского поединка, то действующая обладательница пояса Пеннингтон идёт фавориткой. Поставить на её победу можно за 1.60, в тот момент как шансы Пеньи оценили в 2.40.
В ветерана Жозе Альдо букмекеры верят слабовато. Ставки на его победу принимают за 2.00. Успех Баутисты оценён в 1.70.