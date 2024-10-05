UFC 307: во сколько начало, полный кард участников, по какому каналу покажут

В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир UFC 307. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе. Свою третью защиту проведёт действующий чемпион Алекс Перейра. Его соперник — восьмой номер дивизиона Халил Раунтри.

В соглавном бою ещё один титульный поединок. Ракель Пеннингтон будет защищать свой пояс от Джулианны Пеньи. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием возвращение в октагон Жозе Альдо, который сразится с Марио Баутистой.

Начало турнира — не ранее 1:30 мск. Основной кард стартует не ранее 5:00 мск. Следить за прелимами можно по телеканалу «Матч Боец». Главные поединки будут показаны на канале «Матч!».

Полный кард участников UFC 307

Основной кард:

Алекс Перейра — Халил Раунтри;

Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья;

Жозе Альдо — Марио Баутиста;

Кетлин Виейра — Кайла Харрисон;

Роман Долидзе — Кевин Холланд.

Предварительный кард:

Стивен Томпсон — Хоакин Бакли;

Марина Родригес — Ясмин Лусиндо;

Остин Хаббард — Александр Эрнандес;

Сезар Алмейда — Игорь Потеря;

Райан Спэнн — Овинс Сен-Прё;

Карла Эспарза — Тиша Пеннингтон;

Курт Макги — Тим Минс.

В главном бою вечера букмекеры отдают предпочтение Перейре. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.18. Шансы Раунтри оценили в 5.15. Ставки на то, что бой будет полным, принимают за 7.00. Если закончится нокаутом — сыграет 1.27.

Что касается другого чемпионского поединка, то действующая обладательница пояса Пеннингтон идёт фавориткой. Поставить на её победу можно за 1.60, в тот момент как шансы Пеньи оценили в 2.40.

В ветерана Жозе Альдо букмекеры верят слабовато. Ставки на его победу принимают за 2.00. Успех Баутисты оценён в 1.70.