«Локомотив» — «Крылья Советов»: букмекеры оценили шансы команд

6 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.53. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1530 рублей.

Успех самарцев оценён в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.

Если забьют футболисты «Локомотива», сыграет коэффициент 1.10. Гол в исполнении «Крыльев Советов» доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.79.