«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 1.5 мяча за 1.77.

Железнодорожники на кураже. Они показывают отменный футбол, много забивают и побеждают. Галактионов держит команду, что называется, в ежовых рукавицах. Тренер не даёт подопечным забываться и недооценивать соперников. Что это, если не чемпионский менталитет? Самое главное — продолжать в том же духе и сохранять дисциплину.

Пока что «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке. Практически все очки они набрали во встречах с командами из нижней части турнирной таблицы. Подопечные Осинькина уступили «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3), «Спартаку» (0:3), московскому «Динамо» (0:1) и махачкалинскому «Динамо» (0:1).

Кроме того, самарцы лишились шансов на выход в следующую стадию Кубка России. Они проиграли четыре из пяти матчей группового этапа. На фоне неудовлетворительных результатов усилились разговоры о возможном увольнении Игоря Осинькина и спортивного директора Сергея Корниленко.

Многие выражают поддержку Осинькину и надеются, что специалист продолжит работать. Тренер всегда вкладывает душу и требует от футболистов красивой игры. К сожалению, в этом сезоне у его подопечных не получается выполнять все установки. Старания есть, но они не приводят к хорошим результатам.

Хочется верить, что руководство самарцев запасётся терпением и даст Осинькину ресурсы и возможность для исправления ситуации. В преддверии грядущей встречи, так или иначе, железнодорожники видятся фаворитами. Поставить на их победу и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 1.77.