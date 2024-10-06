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«Алавес» — «Барселона»: эксперты оценили шансы каталонцев на победу

«Алавес» — «Барселона»: эксперты оценили шансы каталонцев на победу
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6 октября на стадионе «Мендисорроса» в городе Витория состоится матч 9-го тура испанской Примеры «Алавес» — «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск.

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Главный судья встречи — Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.55. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей.

Успех «славных» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Букмекеры считают, что матч «Алавес» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

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