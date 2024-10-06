«Алавес» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Алавес» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит с форой (-1.5) за 2.50.

«Славные» очень ограничены в ресурсах. Луис Гарсия Пласа выжимает максимум из имеющегося. Для «Барселоны» команда из Витории не является трудным соперником. «Славные» не выиграли ни 1 из 14 последних очных встреч, и ничьих при этом всего лишь две. Чаще всего сине-гранатовые побеждали с перевесом в два мяча и более.

Предстоящий матч каталонцы могут выиграть с разгромным или даже крупным счётом. Ханс-Дитер Флик открыл для команды новые идеи, качества и возможности. Сине-гранатовые выиграли все семь первых матчей в чемпионате Испании с общим счётом 23:5. Казалось, остановить эту разогнавшуюся машину невозможно. Однако сначала по ослабленным травмами местам ударил «Монако», обыграв каталонцев 2:1, а следом «Осасуна», победив 4:2.

Сине-гранатовые уже реабилитировались после поражений. Они крупно обыграли «Янг Бойз» (5:0) во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Приложил руку к крупной победе Роберт Левандовски. Он оформил дубль. Левандовски пребывает в отличном тонусе. Он стабильно радует результативностью и качественной игрой. В восьми встречах в чемпионате Испании 36-летний форвард забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Он не даст заскучать обороне «славных».

С трудом верится, что «Алавес» повторит за «Монако» или «Осасуной» и сенсационно отнимет очки у каталонцев. Это команды разного класса. Ханс-Дитер Флик уже извлёк урок из поражений и не допустит повторения истории. Травмы важных игроков не являются для него оправданием. Тренер намерен выигрывать при любых, даже чрезвычайно сложных, обстоятельствах.